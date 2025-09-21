На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сбер поддержал акцию по включению в регистр костного мозга

Более 500 сотрудников Сбера прошли HLA-типирование за два дня
true
true
true
close
Shutterstock

Более 500 сотрудников Сбера в рамках акции «День единых действий», проходившей с 18 по 19 сентября, сделали первый шаг для вступления в Национальный регистр костного мозга. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Участники узнали о процедуре донорства и прошли HLA-типирование — анализ, необходимый для внесения данных в общую базу.

Старший вице-президент, руководитель блока «Люди и культура» Сбера Наталья Дудина подчеркнула значение этой акции, отметив, что Сбер – это место, где люди имеют значение.

«Благодарю наших доноров и волонтеров за их смелость и добрые сердца. Для меня это пример настоящего лидерства и ответственности, реальный вклад в будущее», — добавила она.

В банке напомнили, что Сбер выступает стратегическим партнером Национального регистра и активно способствует развитию движения доноров. Каждый сотый человек, чьи данные содержатся в базе костного мозга в России, работает в Сбере. Это более 4000 сотрудников, что является уникальным примером корпоративной инициативы с масштабным откликом.

Отмечается, что вступить в Национальный регистр может любой здоровый человек в возрасте от 18 до 45 лет. Для этого нужно заполнить анкету на сайте, сдать образец для типирования и дождаться включения в базу. На сайте также доступны ответы на распространенные вопросы о донорстве костного мозга, информация о процедуре и возможность задать вопросы экспертам онлайн.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами