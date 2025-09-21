Сбер поддержал акцию по включению в регистр костного мозга

Более 500 сотрудников Сбера в рамках акции «День единых действий», проходившей с 18 по 19 сентября, сделали первый шаг для вступления в Национальный регистр костного мозга. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Участники узнали о процедуре донорства и прошли HLA-типирование — анализ, необходимый для внесения данных в общую базу.

Старший вице-президент, руководитель блока «Люди и культура» Сбера Наталья Дудина подчеркнула значение этой акции, отметив, что Сбер – это место, где люди имеют значение.

«Благодарю наших доноров и волонтеров за их смелость и добрые сердца. Для меня это пример настоящего лидерства и ответственности, реальный вклад в будущее», — добавила она.

В банке напомнили, что Сбер выступает стратегическим партнером Национального регистра и активно способствует развитию движения доноров. Каждый сотый человек, чьи данные содержатся в базе костного мозга в России, работает в Сбере. Это более 4000 сотрудников, что является уникальным примером корпоративной инициативы с масштабным откликом.

Отмечается, что вступить в Национальный регистр может любой здоровый человек в возрасте от 18 до 45 лет. Для этого нужно заполнить анкету на сайте, сдать образец для типирования и дождаться включения в базу. На сайте также доступны ответы на распространенные вопросы о донорстве костного мозга, информация о процедуре и возможность задать вопросы экспертам онлайн.