На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Цхинвал отметил 35-летие провозглашения Республики Южная Осетия

Концерт к юбилею Южной Осетии собрал порядка 5 тыс.зрителей
true
true
true
close
Telegram-канал «15 окон»

В Цхинвале прошли торжества, посвященные 35-летию провозглашения Республики Южная Осетия, сообщается в Telegram-канале «15 окон».

В рамках празднования на Театральной площади состоялся масштабный концерт, который объединил тысячи жителей и гостей региона.

Отмечается, что несмотря на сильный дождь, праздник собрал около пяти тысяч человек.

В мероприятии приняли участие президент Южной Осетии Алан Гаглоев, первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко, глава Северной Осетии Сергей Меняйло, президент Абхазии Бадра Гунба и другие высокопоставленные гости.

Как отметили авторы канала, юбилейный концерт стал символом дружбы и единства между Россией и Южной Осетией.

«Юбилейный концерт стал общим праздником для всех, кто пришел разделить радость этой знаменательной даты», — говорится в сообщении.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами