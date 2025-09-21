Цхинвал отметил 35-летие провозглашения Республики Южная Осетия

В Цхинвале прошли торжества, посвященные 35-летию провозглашения Республики Южная Осетия, сообщается в Telegram-канале «15 окон».

В рамках празднования на Театральной площади состоялся масштабный концерт, который объединил тысячи жителей и гостей региона.

Отмечается, что несмотря на сильный дождь, праздник собрал около пяти тысяч человек.

В мероприятии приняли участие президент Южной Осетии Алан Гаглоев, первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко, глава Северной Осетии Сергей Меняйло, президент Абхазии Бадра Гунба и другие высокопоставленные гости.

Как отметили авторы канала, юбилейный концерт стал символом дружбы и единства между Россией и Южной Осетией.

«Юбилейный концерт стал общим праздником для всех, кто пришел разделить радость этой знаменательной даты», — говорится в сообщении.