Современное казачество назвали опорой государства

Атаман Кузнецов: уже более 45 тысяч казаков прошли СВО

Современное казачество – это опора государства и поддержка президента России Владимира Путина, заявил атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов на совете атаманов Северо-Западного казачьего войска в Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербурга, сообщает Telegram-канал казачьего общества.

«Официально 45 800 казаков уже прошли специальную военную операцию, также 12 Героев России. Более 800 казаков удостоены Орденов Мужества, более 5 тысячам братьям-казакам были вручены высокие государственные награды», — рассказал он.

По словам атамана Северо-Западного казачьего войска Максима Буги, сегодня российское казачество пишет историю войска.

«В истории нашего западного форпоста немало славных страниц, связанных с подвигами казаков. Но главное – это то, что происходит в настоящем. Мы с вами, братья-казаки, сегодня пишем историю нашего войска в непростое переломное время для нашей страны», — сказал он.

Кроме того, Максим Буга и начальник отдела вневедомственной охраны по Петроградскому району Санкт-Петербурга, подполковник полиции Вячеслав Шевелев подписали соглашения в целях организации работы по военно-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию молодежи и привлечения казаков войска к несению государственной службы.