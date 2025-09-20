Эковолонтеры из 5 регионов России установили мировой рекорд

Компания Эн+ в честь 15-летия экологического проекта «360» провела экологическую акцию по уборке прибрежных территорий, в рамках которой 3500 волонтеров провели уборку берегов на 30 локациях в 5 регионах России, установив национальный и мировой рекорды, сообщает пресс-служба компании.

Масштаб достижения был официально признан международными экспертами — достижение рекордов подтвердили эксперты международной Книги рекордов Interrecord: Official Excellence и занесли в реестр рекордов России. Уборка берегов прошла в Бурятии, Нижегородской области, Красноярском крае, Иркутской области и Забайкальском крае.

«За 15 лет проект стал настолько популярен, что за две недели после открытия регистрации число желающих принять участие превысило 3000 человек. Приятно осознавать, что желание внести вклад в сохранение окружающей среды объединяет такое количество людей», — отметила директор по корпоративным коммуникациям Эн+ Елена Полетаева.

К экологической акции присоединились и именитые участники: спортсмены и общественные деятели, среди которых трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, руководитель «Русского театра на воде», актриса и телеведущая Мария Киселева, олимпийский чемпион по бобслею Александр Зубков и другие.

«Экологическая ответственность – это не разовое действие, а образ жизни. Именно поэтому мне близка акция «360»: она объединяет людей по всей стране ради сохранения природы. Рада быть частью этого движения и вносить свой вклад в заботу об окружающей среде», — поделилась своими впечатлениями Мария Киселева.

Участники акции видят в подобных мероприятиях не только экологическую, но и просветительскую роль. Волонтер, учитель средней школы №64 города Иркутска Дарья Орличенко отметила:

«Как человек, любящий свой родной край, я не могу стоять в стороне. Как учитель, я не могу учить только словами — мои ученики, глядя на меня, тоже будут ответственными гражданами своей страны», — подчеркнула она.

Компания Эн+ реализует и другие экологические проекты, в том числе программы по снижению выбросов парниковых газов, развитию возобновляемых источников энергии, сохранению биоразнообразия и внедрению экономики замкнутого цикла.

Особое внимание уделяется сохранению уникальной экосистемы озера Байкал и борьбе с растущей угрозой загрязнения микропластиком: Эн+ организует ежегодные научные экспедиции по экологическому мониторингу озера совместно с Институтом проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН и другими ведущими научными институтами России, которые выявили образование многолетнего накопления частиц микропластика в акватории озера. Компания развивает систему раздельного сбора отходов, в том числе в байкальских заповедниках и местах скопления туристов, поддерживает проекты Ассоциации «Байкал без пластика», в том числе экспедиции по подъему затонувших рыболовных сетей со дна акватории.