В Краснодаре подросток попал в больницу с переломами после избиения сверстником

В Краснодаре конфликт между подростками закончился избиением ребенка. Об этом сообщает Kub Mash.

Как рассказала мать 14-летнего школьника по имени Рома, ссора завязалась из-за оскорбления родителей одного из участников.

«Тогда один из одноклассников Ромы позвал с собой на стрелку знакомого, имя которого до сих пор неизвестно», – сообщается в публикации.

Подросток отвел оппонента в безлюдное место, там повалил на землю и стал избивать, юноша в этот момент «захлебывался кровью». При этом за дракой наблюдали другие молодые люди, но они одобряли происходящее и не останавливали друга.

После произошедшего Рома попал в больницу с сотрясением мозга, переломами и повреждением легкого. На данный момент школьник находится в больнице.

Мать пострадавшего тем временем обратилась в полицию и инспекцию по делам несовершеннолетних. Предположительно, агрессивный подросток учится в другой школе. Наиболее вероятно, найти его будет сложно.

