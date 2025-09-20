Украинская чиновница сбежала в Турцию после закупки элитных овощерезок для бомбоубежищ

В Киеве чиновница закупила элитные овощерезки для бомбоубежищ и сбежала в Турцию

Украинская чиновница закупила элитные овощерезки для бомбоубежищ и сбежала в Турцию. Об этом сообщает «Украинская правда».

Начальница отдела Управления образования Днепровской районной администрации Киева Ольга Дроздова в 2023 году организовала тендер на оборудование бомбоубежищ. В итоге были приобретены 12 французских овощерезок по цене 131 тысяче гривен за штуку (около 260 тысяч рублей).

Кроме того, стало известно о закупке генераторов по завышенным ценам.

Украинская прокуратура заподозрила Дроздов в присвоении бюджетных средств, в отношении нее возбудили уголовное дело. Женщина не явилась на несколько судебных заседаний.

16 сентября чиновница подала ходатайство в суд, в котором уведомила, что покинула Украину и уехала в Турцию на лечение и в связи с «опасением за свою жизнь из-за военного положения», а также попросила проводить заседания по видео.

Тем не мене киевская прокуратура заявила, что будет ходатайствовать о розыске и задержании начальницы отдела Управления образования.

Ранее в МВД Украины заявили о непригодности значительной части бомбоубежищ в стране.