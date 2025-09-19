На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Для участников и зрителей Московского марафона созданы уникальные плейлисты

Спортивный новостной портал «Чемпионат» и музыкальный сервис «Звук» сформировали два уникальных плейлиста для участников и зрителей Московского марафона. Композиции помогут настроиться на победу и сохранить энергию на протяжении всей дистанции, послушать их можно в профиле «Чемпионата» в «Звуке», сообщил портал.

Уточняется, что первый плейлист назван «Осень. Москва. Марафон» и содержит популярные треки на русском языке, отражающие атмосферу осени и вдохновляющие на новые свершения.

Второй плейлист носит название «В ритме марафона» и длится почти пять часов, что соответствует среднему времени прохождения полной дистанции в 42,2 км. В него вошла бодрящая классика рока.

«Правильно подобранный музыкальный фон способен вдохновлять спортсменов, поддерживать ритм движения и повышать мотивацию. Поэтому мы рады представить музыкальные подборки, специально созданные для любителей бега», — поделился главный редактор спортивного портала «Чемпионат» Вячеслав Опахин.
В свою очередь, директор по контенту музыкального сервиса «Звук» Катя Кляйн отметила, что для его команды музыка — часть жизни.

«Я сама бегаю, внимательно слежу за результатами лидеров не один год и обожаю Московский марафон. Знаю, что такое классный плейлист для подведения к таким стартам и как важно настроение на длительных дистанциях. Желаю всем участникам легких ног» — заявила она.

