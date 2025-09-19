Игру «Зарница 2.0» назвали полезной для нового поколения

Всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница 2.0» полезна для молодежи, она позволяет новому поколению открыть в себе новые возможности и подготовиться к испытаниям взрослой жизни. Об этом заявил «Газете.Ru» ветеран СВО и преподаватель военной истории Абай Бикеев.

В этом году он уже традиционно готовил к участию в «Зарнице 2.0» команды двух возрастных групп — средней и старшей. Под руководством Бикеева команда «Патриоты32» из Челябинской области успешно преодолела несколько этапов испытаний и дошла до областного.

«У нас был очень напряженный режим, буквально за два месяца мы прошли с муниципального до регионального этапа. Дети проявили большое упорство», — поделился Бикеев.

Он подчеркнул, что участие в игре изменило ребят — молодежь открыла в себе новые возможности, которые будут полезны ей в будущем.

«Очень правильное решение возродить «Зарницу», она помогает молодому поколению подготовиться к испытаниям взрослой жизни», — отметил он.

В этом году команде не удалось дойти до финала, однако сдаваться она не собирается. «Мы уже начали подготовку к следующему сезону игры «Зарница 2.0», будем выступать и стараться подняться выше, чем сейчас были», — поделился Бикеев.