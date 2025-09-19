На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Игру «Зарница 2.0» назвали полезной для нового поколения

Ветеран СВО Бикеев: «Зарница 2.0» позволила ребятам открыть новые возможности
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница 2.0» полезна для молодежи, она позволяет новому поколению открыть в себе новые возможности и подготовиться к испытаниям взрослой жизни. Об этом заявил «Газете.Ru» ветеран СВО и преподаватель военной истории Абай Бикеев.

В этом году он уже традиционно готовил к участию в «Зарнице 2.0» команды двух возрастных групп — средней и старшей. Под руководством Бикеева команда «Патриоты32» из Челябинской области успешно преодолела несколько этапов испытаний и дошла до областного.

«У нас был очень напряженный режим, буквально за два месяца мы прошли с муниципального до регионального этапа. Дети проявили большое упорство», — поделился Бикеев.

Он подчеркнул, что участие в игре изменило ребят — молодежь открыла в себе новые возможности, которые будут полезны ей в будущем.

«Очень правильное решение возродить «Зарницу», она помогает молодому поколению подготовиться к испытаниям взрослой жизни», — отметил он.

В этом году команде не удалось дойти до финала, однако сдаваться она не собирается. «Мы уже начали подготовку к следующему сезону игры «Зарница 2.0», будем выступать и стараться подняться выше, чем сейчас были», — поделился Бикеев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами