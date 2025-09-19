В России призвали создать министерство по делам религий

Сергей Ряховский, возглавляющий Российский объединенный Союз христиан веры евангельской (пятидесятников) – РОСХВЕ, призвал учредить федеральное министерство по делам религий после прекращения дел об административных нарушениях в отношении двух бразильских пасторов. Предложение священнослужитель высказал в интервью РИА Новости.

«Исходя из участившихся подобных непонятных случаев, давно назрела необходимость создания федерального органа, например, министерства по делам религии, который бы выстраивал единую государственную политику в этой тонкой сфере и не позволял принимать подобные ошибочные решения», – подчеркнул Ряховский.

Он также выразил признательность за то, что апелляция РОСХВЕ нашла отклик в суде.

Согласно информации РОСХВЕ, Краснодарский краевой суд аннулировал два решения Октябрьского районного суда Краснодара и прекратил административные дела в отношении священнослужителей из Бразилии – Эдера Да Силва Фигейредо и Жулио Сезара Кравченко Висенте, которых обвиняли в незаконной миссионерской деятельности.

