Осужденный в заключении развращал несовершеннолетних через переписку

Липецкий областной суд приговорил к 23 годам лишения свободы заключенного, который, находясь в местах отбывания наказания, развращал несовершеннолетних через интернет-переписку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы региона.

Суд признал подсудимого виновным в серии преступлений сексуального характера, в том числе насильственных действиях, принуждении к сексуальным действиям и незаконном изготовлении и обороте порнографии. Суммарно мужчину приговорили к 23 годам лишения свободы.

Всего подсудимый совершил 35 преступлений против половой неприкосновенности малолетних.

В мае в Кингисеппском районе Ленинградской области дачники обвинили пожилого соседа в развращении малолетних детей. С заявлением в правоохранительные органы обратился житель Ивангорода. Мужчина сообщил, что в СНТ «Текстильщик» сосед по даче вечером 23 мая совершил развратные действия в отношении его пятилетней дочери.

Ранее россиянин насиловал маленьких дочерей в течение двух лет и попал под суд.