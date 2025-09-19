В США 90-летняя женщина столкнулась в магазине с медведем и продолжила покупки

На севере Нью-Джерси 90-летняя пенсионерка столкнулась в магазине с медведем и продолжила покупки. Об этом сообщает The New York Times.

Инцидент произошел в районе Вернон, в одном из супермаркетов сети Dollar General. Днем в полицейский участок поступила информация о том, что зверь зашел в магазин и бродил по нему. Прибывшие на место правоохранители вывели животное из магазина, после чего зверя ликвидировали из-за его агрессии, проявленной к людям. Полицейские пояснили, что эта особь уже не первый раз выходила в населенные пункты и беспокоила местных жителей.

Продавец соседнего магазина рассказала, что, узнав о том, что в помещение зашел медведь, она попыталась предупредить об опасности покупателей. На выходе она столкнулась с 90-летней пенсионеркой и попыталась побыстрее выдворить ее.

«Сказала ей: «В магазине медведь». Она ответила: «Я знаю, он на меня набросился»», — поделилась очевидица.

По словам женщины, ее удивила невозмутимость, с которой пенсионерка пересказала ей эпизод встречи с лесным зверем.

