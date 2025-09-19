Мужчине вонзили нож в глаз в екатеринбургском автобусе

В Екатеринбурге пассажиру автобуса вонзили нож в глаз

В Екатеринбурге мужчине вонзили нож в глаз после конфликта в автобусе. Об этом сообщает Telegram-канал «Безумный Екб».

Инцидент произошел на остановке «Институт Связи» во время конфликта между пассажирами автобуса. В ходе ссоры мужчина получил ножевое ранение в глаз. Нападавший бросил нож и скрылся с места происшествия.

Пострадавший самостоятельно добрался до скорой помощи для получения необходимой помощи. На месте работают полицейские, которые устанавливают детали и обстоятельства произошедшего.

До этого мужчины не оплатили проезд и набросились с ножом на контролера электрички в Подмосковье. Агрессоров задержали и доставили в дежурную часть. Восточным следственным отделом на транспорте возбуждено уголовное дело.

Ранее красноярская пенсионерка сломала палец подростку, который не уступил ей место в автобусе.