В Сбере назвали страны БРИКС технологическими лидерами в сфере ИИ

Ведяхин: будущее венчура создается здесь и сейчас

Игроки из стран БРИКС являются технологическими лидерами в сфере ИИ, так как они формируют собственные центры экспертизы, заявил в интервью «Инк» первый зампред Сбера Александр Ведяхин.

Он отметил, что в России в последние годы освободились ниши для отечественных технологических решений.

«Будущее венчура создается здесь и сейчас. Нам есть что предложить партнерам из стран БРИКС: многие рынки там отстают от нас на несколько лет, и сервисы, доказавшие свою эффективность в России, могут быть масштабированы в дружественные и нейтральные страны», — сказал он.

Ведяхин добавил, что Сбер поддерживает технологическое предпринимательство и венчурный рынок с 2018 года.

«Мы стремимся стимулировать экономический рост, поддерживать инновации и обеспечивать технологический суверенитет России.

По его словам, международный саммит по технологическому предпринимательству, венчурным инвестициям и инновациям Moscow Startup Summit, который пройдет в столице 1 и 2 октября, является площадкой, на которой соединятся возможности экосистемы Москвы, инфраструктура Сбера и партнеры из БРИКС И ШОС.

«Для нас важно, чтобы саммит был практическим инструментом. Мы закладываем в программу конкретные механики — стартапы должны получить предложения о пилотах и инвестициях, корпорации и инвесторы — познакомиться с пулом перспективных проектов, представители власти — договориться о международных инициативах», — сказал он.

Ведяхин подчеркнул, что всего на саммите выступят более 150 спикеров.

«На площадке саммита пройдет выставка технологических решений от стартапов и корпораций, а завершит саммит церемония награждения премии Startup Summit Awards», — заключил он.