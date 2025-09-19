В Сбере заявили о лидерстве России в развитии биометрии

Россия опережает другие страны по развитию биометрии, заявил директор дивизиона «Биометрия» Сбера Олег Евсеев рассказал на пленарном заседании «Новый технологический код России: высокие технологии для безопасности и инноваций» в Великом Новгороде.

Он отметил, что в Европе избыточное регулирование привело к отказу от технологии, а в США применение ограничено регулированием каждого штата.

По словам Евсеева, в России активно внедряется оплата по биометрии.

«У нас уже миллион поездок по биометрии в метро Казани, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Самары. Сегодня каждый третий терминал в магазине готов принять оплату по биометрии», — сказал он.

Евсеев отметил, что технология создавалась Сбером на основе собственных разработок.

«Весь мир говорит, что для безопасного распознавания лица нужны дорогущие 3D-камеры (в Китае это прописано в законодательстве). А мы сказали – нет, нам нужно недорогое устройство для массового тиража», — сказал он.

Евсеев добавил, что инженеры Сбера разработали алгоритм, делающий безопасным распознавание по лицу на обычных 2D-камерах.

«Это прорыв в области искусственного интеллекта. Самое главное: терминал с 3D-камерой стоит от $300, наш терминал стоит до $100», — заключил он.