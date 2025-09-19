На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Сбере заявили о лидерстве России в развитии биометрии

Топ-менеджер Сбера Евсеев: 30% терминалов в магазинах принимают оплату по биометрии
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Россия опережает другие страны по развитию биометрии, заявил директор дивизиона «Биометрия» Сбера Олег Евсеев рассказал на пленарном заседании «Новый технологический код России: высокие технологии для безопасности и инноваций» в Великом Новгороде.

Он отметил, что в Европе избыточное регулирование привело к отказу от технологии, а в США применение ограничено регулированием каждого штата.

По словам Евсеева, в России активно внедряется оплата по биометрии.

«У нас уже миллион поездок по биометрии в метро Казани, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Самары. Сегодня каждый третий терминал в магазине готов принять оплату по биометрии», — сказал он.

Евсеев отметил, что технология создавалась Сбером на основе собственных разработок.

«Весь мир говорит, что для безопасного распознавания лица нужны дорогущие 3D-камеры (в Китае это прописано в законодательстве). А мы сказали – нет, нам нужно недорогое устройство для массового тиража», — сказал он.

Евсеев добавил, что инженеры Сбера разработали алгоритм, делающий безопасным распознавание по лицу на обычных 2D-камерах.

«Это прорыв в области искусственного интеллекта. Самое главное: терминал с 3D-камерой стоит от $300, наш терминал стоит до $100», — заключил он.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами