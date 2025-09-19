Rambler&Co подвел итоги работы Медиамаяка в Москве

Более 200 тысяч человек посетили локацию Rambler&Co на «Территории будущего»

Медиамаяк Rambler&Co, который работал с 1 по 14 сентября 2025 года на площадке форума «Территория будущего. Москва 2030» в Парке 50-летия октября, посетили 250 тыс. человек, сообщает пресс-служба медиахолдинга.

Медиамаяк представлял собой навигационный столб, который указывал путь к важным темам будущего, о которых пишут СМИ медиахолдинга («Газета.Ru», «Лента.ру», «Рамблер», «Мослента» и «Чемпионат»).

Гости могли отсканировать QR-коды и NFC-метки, чтобы прочитать подборки новостей от изданий.

Также в День города, 13 сентября, посетители медиамаяка могли попасть на интерактивный тест по медиаграмотности и выиграть призы от медиахолдинга.

«Сегодня, когда поток информации становится только плотнее, важно иметь проверенные и понятные ориентиры. Медиамаяк символично показал роль Rambler&Co как медиахолдинга, СМИ которого помогают аудитории осознанно потреблять контент», — отметила директор по внешним коммуникациям Rambler&Co Виктория Джигкаева.

Тест показал, что 33% участников ответили на все вопросы по медиаграмотности.

Проект Rambler&Co стал частью официальной программы форума «Территория будущего. Москва 2030», объединившего компании и организации, которые формируют облик столицы завтрашнего дня.