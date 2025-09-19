Врач рассказала, чем питаться, чтобы избежать болезни Альцгеймера

Современные исследования показывают, что ни один из известных рационов питания не может гарантировать профилактику болезни Альцгеймера. Однако правильная диета играет важную роль в предотвращении сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются факторами риска развития деменции. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

К слову, врач-сомнолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков в интервью газете «Известия» отмечал, что для профилактики деменции важен здоровый сон. По его словам, во время глубокого сна активируется глимфатическая система, которая удаляет токсичные продукты метаболизма из мозга, включая бета-амилоид, связанный с болезнью Альцгеймера. При недосыпании этот процесс замедляется.

«Очень важен контроль водно-солевого баланса: ограничение потребления поваренной соли — до 5 грамм в день, отказ от привычки досаливания готовой пищи», — подчеркнула Демьяновская.

Она также посоветовала включать в рацион продукты, богатые антиоксидантами и ненасыщенными жирами.

Кроме того, не стоит забывать о суперфудах для мозга, таких как ягоды (черника, малина, клубника, клюква), листовые зеленые овощи (шпинат, кале, мангольд), орехи и семена, оливковое масло, зеленый и черный чай, а также цельнозерновые культуры (бурый рис, овес, гречка), добавила специалист.

Врач-терапевт, нутрициолог Юлия Ватагина до этого говорила, что для профилактики болезни Альцгеймера стоит 2-3 раза в неделю употреблять рыбу, отдавая предпочтение сельди, скумбрии, кильке и минтаю.

Она отметила, что польза — не только в деликатесных сортах, а в содержании Омега-3, которой богаты и доступные виды рыбы.

