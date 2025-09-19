На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В масле, твороге и кефире ряда производителей нашли растительные компоненты и говяжий жир

Evgrafova Svetlana/Shutterstock/FOTODOM

Общественники попросили проверить ряд производителей творога, кефира и масла, в продукции которых обнаружены растительные компоненты и говяжий жир. Об этом пишет газета «Известия».

Московское общество защиты прав потребителей направило обращение в Генеральную прокуратуру, Роспотребнадзор, Россельхознадзор, в котором попросило принять меры в отношении «Внуковского масло-жирового комбината», «Велды», «Кубаньрус-Молока» и компании «Дары Молока».

Они потребовали запретить производство некачественной продукции, которая продавалась в розничных сетях «Доброцены», «Светофор», «Дикси», «Лента», «Магнит» и Spar, а также поставлялась в соцучреждения.

В обращении говорится, что факты злостного нарушения обязательных требований подтверждаются протоколами испытаний, проведенных в ФГБУ «ВНИИЗЖ» Россельхознадзора, и данными «Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий».

В июне Россельхознадзор обнаружил почти 400 кг фальсификата в магазинах Петербурга.

Ранее был назван домашний способ определить натуральность сыра.

