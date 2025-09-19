Польские власти настраивают сограждан на мысли о неминуемости военного конфликта с Россией. Об этом сообщает Myśl Polska.

В публикации утверждается, что польское правительство «лжет обществу, манипулирует людьми с целью повышения градуса враждебности или даже ненависти по отношению к России и Белоруссии».

В качестве примера издание приводит показанный жителям Польши дом в селе Вырыки, который якобы повредил российский беспилотник. Позже выяснилось, что в него попала ракета, выпущенная из истребителя F-16, отмечает издание.

Накануне заместитель министра цифровых технологий Дариуш Стандерски заявил, что Польша ежедневно сталкивается с десятками кибератак на критически важную инфраструктуру, включая больницы и системы водоснабжения, в которых Варшава обвиняет российских хакеров.

В ответ на растущую угрозу Польша значительно увеличивает финансирование кибербезопасности, планируя выделить беспрецедентный €1 млрд в 2025 году по сравнению с €600 млн в прошлом году. Официальные лица в Варшаве утверждают, что Польша является основной целью российских кибератак в Евросоюзе, хотя стране удается отражать около 99% этих попыток.

Ранее в Белоруссии прокомментировали решение Польши закрыть границу.