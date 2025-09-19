На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У половины россиян зарплата выросла в три раза по сравнению с первым заработком

Половина россиян зарабатывают втрое больше по сравнению с первым заработком
true
true
true
close
Elle Aon/Shutterstock/FOTODOM

У трети (32%) россиян первый заработок составлял до 10 тысяч рублей. 33% опрошенных получали от 11 до 30 тысяч рублей, а 16% — в диапазоне от 31 до 50 тысяч рублей. Еще у 8% респондентов первая зарплата находилась в пределах 51–80 тысяч рублей. 3% получали от 81 до 100 тысяч рублей, а 7% зарабатывали более 100 тысяч рублей.

Это показало исследование сервиса Работа.ру, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

31% респондентов полностью удовлетворены своим первым заработком, считая его справедливым и достойным. Еще 27% склоняются к положительной оценке, отмечая, что зарплата скорее устраивала, чем нет. 26% выразили противоположное мнение, заявив, что первая зарплата скорее не соответствовала их ожиданиям. Еще 16% респондентов категорически не согласны с оценкой своего первого заработка, называя его совершенно несправедливым.

При этом 49% респондентов сообщили о значительном росте своего дохода, зарабатывая сейчас более чем в три раза по сравнению с первой зарплатой. Еще 23% опрошенных отметили, что их заработок увеличился примерно в два раза. При этом 18% участников исследования указали, что их зарплата осталась примерно на том же уровне. Однако 10% столкнулись со снижением своего текущего заработка по сравнению с начальным этапом карьеры.

Ранее россиянам предсказали рост зарплат к концу 2025 года.

