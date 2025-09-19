Генетики выяснили, в каких регионах больше всего россиян со скандинавскими корнями

Больше всего россиян со скандинавскими корнями оказалось в Новгородской области

Среди жителей России новгородцы занимают первое место по вкладу скандинавских народов в их происхождение. Это показало исследование ученых Genotek, которые изучили более 166 тысяч геномов жителей России из разных регионов.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Как отмечают аналитики, точных официальных данных о количестве людей со скандинавским происхождением в России нет, поскольку переписи населения фиксируют гражданство и этническое происхождение, а не генетическое наследие.

«Но предполагается, что доля жителей России со скандинавскими корнями колеблется в пределах нескольких процентов. Это связано с миграциями, смешанными браками, историческими событиями и близостью стран Балтийского региона», — говорится в исследовании.

Скандинавская диаспора в России исторически была представлена выходцами из Швеции, Норвегии и Дании, особенно среди дворянства, военных и торговцев. Варяжские дружины на Руси в период IX–XI веков состояли преимущественно из скандинавов, а шведы активно участвовали в формировании российского флота и армии начиная с эпохи Петра I. Многие фамилии, звучащие по-шведски или датски, встречаются среди русских аристократов и представителей интеллигенции.

Так, наибольшая доля скандинавского наследия характерна для жителей Новгородской области, на втором месте оказалась Ярославская область, а на третьем — Томская область.

Ученые также обнаружили, что в Новгородской (8,22%) и Ярославской областях (9,2%) доля мужчин с гаплогруппой I1, характерной для скандинавских популяций, значительно превышает средний показатель (4,47%) по России. Это древняя европейская гаплогруппа, наиболее распространенная в Скандинавии и Северо-Западной Европе, но также встречающаяся и в Восточной Европе.

«Гаплогруппа I1, вероятно, появилась в Европе около 25 500 лет назад и изначально была связана с догерманским населением региона, а затем распространилась среди германских народов», — заявили ученые.

По мнению исследователей, наибольший вклад скандинавского происхождения выявлен у жителей Новгородской области, что связано с исторической ролью варягов в становлении Древней Руси. В Ярославской области вклад также повышен — вероятно, из-за тесных контактов с новгородцами и скандинавскими дружинами. В Томской области скандинавский след менее ожидаем, но мог появиться позже, через переселения и смешение населения в период освоения Сибири.

