Россияне рассказали, сколько в месяц тратят на еду

Каждый десятый россиянин тратит на еду более 50 тысяч рублей в месяц
Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Каждый пятый россиянин тратит на еду более 40% своего месячного дохода. При этом у каждого десятого эта сумма превышает 50 тысяч рублей. Сильно увеличивают эти расходы спонтанные покупки не самых полезных, но вкусных продуктов. Чаще всего россияне совершают такие покупки, чтобы просто порадовать себя.

Это показало исследование сервисов Сравни и KOLOBOX, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Больше половины (54%) респондентов признались: они хотели бы отказаться от привычки спонтанно покупать «вкусняшки», так как это сильно увеличивает их расходы. Еще 10% хотели бы заменить эту еду на что-то более полезное, потому что чаще всего такими продуктами становятся сладости (42%) и готовые блюда — роллы, пицца, паста и другое (31%). Реже спонтанно покупают напитки (12%), различные снеки (9%) или фастфуд (6%).

54% покупают гастрономические радости с целью развлечься и повысить себе настроение. Каждый четвертый (26%) признается, что совершает импульсивные покупки под влиянием акций и скидок, ощущая экономическую выгоду. Каждый десятый пытается таким образом отвлечься от негативных эмоций и стресса, 7% утоляют голод и еще 3% просто привыкли регулярно покупать «что-то вкусное».

В ходе опроса выяснилось, что каждый десятый тратит на еду более 50 тыс. руб. в месяц, каждый четвертый (25%) — от 30 до 50 тыс. По 15% тратят от 20 до 30 тыс. или от 10 тыс. до 20 тыс. руб. в месяц, еще чуть больше трети (35%) — менее 10 тыс. руб. в месяц.

Также стало известно, что каждый пятый россиянин тратит на еду больше 40% от своего дохода, почти у каждого третьего (30%) такие расходы составляют до 30% бюджета, а у каждого десятого (11%) — от 30 до 40%.

Ранее россияне назвали сумму, которая нужна им для ощущения финансовой защищенности.

