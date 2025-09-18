На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сбер провел масштабный Бизнес-Фест в Москве

Бизнес-Фест от Сбера собрал порядка 10 тыс. предпринимателей
Shutterstock

Бизнес-Фест от Сбера, прошедший 18 сентября в московском пространстве «Тимирязев центр», объединил около 10 тыс. предпринимателей из разных регионов России. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Фестиваль стал частью федерального цикла мероприятий, направленных на поддержку бизнеса и обмен опытом. В программу вошли образовательная конференция, деловой нетворкинг, персональные консультации экспертов и музыкальная программа.

«Ключевым гостем фестиваля стал Дэвид Кови — мировой эксперт в области саморазвития и эффективности, последователь идей своего отца Стивена Кови старшего», — уточнили в Сбере.

Среди спикеров выступили известные российские предприниматели, включая ресторатора и сооснователя сети «Чайхона № 1» и холдинга Restart Vasilchuk Brothers Алексея Васильчука, а также основателя сети студий маникюра и педикюра 4handsТатьяну Шутову. Кроме того, другие эксперты представили практические кейсы и поделились подходами к развитию бизнеса.

На площадке фестиваля обсуждались актуальные темы: стратегии построения доверия в командах, цифровая трансформация бизнеса, маркетинг и юридические аспекты. Также участники тестировали новые сервисы, участвовали в нетворкинге и получали индивидуальные консультации в менторской гостиной.

В формате коротких встреч эксперты помогали предпринимателям разрабатывать бизнес-планы, маркетинговые стратегии и находить новые пути роста. Особое внимание уделялось прикладным вопросам: финансам, digital-продвижению и правовым аспектам ведения бизнеса.

Отмечается, что нетворкинг-зоны стали местом для общения участников из разных отраслей, где закладывались основы новых партнерств и проектов. Мероприятие завершилось музыкальными выступлениями, создавшими атмосферу для неформального общения и вдохновения.

