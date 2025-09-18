Okko покажет отборочный турнир по фигурному катанию к Олимпиаде-2026

Стриминговый сервис Okko приобрел права на показ отборочного турнира по фигурному катанию к Олимпийским играм-2026. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Мероприятие состоится с 19 по 21 сентября в Пекине. Для просмотра турнира пользователям достаточно зарегистрироваться в сервисе.

В Okko уточнили, что турнир будет показан полностью: подписчики смогут увидеть выступления во всех дисциплинах — одиночное катание у мужчин и женщин, парное катание и танцы на льду.

«В Пекине соберутся лучшие фигуристы планеты, а от России заявлены Аделия Петросян и Пётр Гуменник, для которых соревнования станут важнейшим этапом на пути к Олимпиаде», — отметили в сервисе.

Руководитель спортивного направления Okko Олег Манжа подчеркнул, что фигурное катание традиционно входит в число самых популярных зимних видов спорта в России.

«Отборочный турнир в Пекине — событие особого значения, ведь он определит состав участников Олимпиады-2026. Для зрителей Okko это уникальная возможность увидеть долгожданные выступления Аделии Петросян и Петра Гуменника в прямом эфире и следить за борьбой лучших фигуристов мира», — подчеркнул он.

Отмечается, что все программы турнира будут доступны в Okko в прямом эфире и в записи в высоком качестве. Пользователям предложат удобную навигацию и возможность выбора аудиодорожки. Кроме того, подписчики получат доступ к эксклюзивному редакционному контенту сервиса — аналитике и обзорам ключевых прокатов.