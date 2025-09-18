На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Беглов предложил изменить правила присвоения статуса блокадника

Global Look Press

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов инициировал законопроект, который позволит каждому, кто провел хотя бы один день в блокадном Ленинграде, получить знак «Жителю блокадного Ленинграда» и положенные в связи с этим меры социальной поддержки. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации

Там подчеркнули, что губернатор объявил о своем решении перед заседанием городского правительства.

«Александр Беглов подписал и внес в законодательное собрание проект закона, по которому знак «Жителю блокадного Ленинграда», статус ветерана и соответствующие меры поддержки получат все, кто хоть день провел в осажденном городе», — говорится в сообщении.

Прежде для получения знака «Жителю блокадного Ленинграда» и соответствующих льгот необходимо было прожить в осажденном городе не менее четырех месяцев. Теперь же, в случае принятия изменений, право на получение этих льгот будет распространено на всех, кто пережил блокаду, независимо от продолжительности пребывания в городе в тот период.

Ранее Медведев заявил о попытке виновников блокады Ленинграда исказить историю.

