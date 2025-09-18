На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Школьники Подмосковья проверят свои знания ПДД

Школьники Подмосковья смогут принять участие в онлайн-олимпиаде по ПДД
true
true
true
close
Shutterstock

Школьники Подмосковья с 1 по 9 классы смогут проверить свои знания ПДД в рамках онлайн-олимпиады «Безопасные дороги» на образовательной онлайн-платформе «Учи.ру», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Первый тур олимпиады пройдет с 23 сентября по 26 октября. Школьники смогут выполнить задания в любой день в течение данного периода как дома, так и в школе.

Результаты первого тура и информацию о наградах и проходе в следующий этап опубликуют до 2 ноября.

Во втором туре примут участие те, кто покажут самые высокие результаты в первом этапе. Выполнить задания второго тура можно будет только из школьного учреждения.

Итоги второго тура проведут до 3 февраля 2026 года.

Онлайн-олимпиада представляет собой интерактивный формат обучения. Участникам будут предложены игровые задания, смоделированные вокруг реальных ситуаций на дороге с участием пешеходов и транспорта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами