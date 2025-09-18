Школьники Подмосковья проверят свои знания ПДД

Школьники Подмосковья с 1 по 9 классы смогут проверить свои знания ПДД в рамках онлайн-олимпиады «Безопасные дороги» на образовательной онлайн-платформе «Учи.ру», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Первый тур олимпиады пройдет с 23 сентября по 26 октября. Школьники смогут выполнить задания в любой день в течение данного периода как дома, так и в школе.

Результаты первого тура и информацию о наградах и проходе в следующий этап опубликуют до 2 ноября.

Во втором туре примут участие те, кто покажут самые высокие результаты в первом этапе. Выполнить задания второго тура можно будет только из школьного учреждения.

Итоги второго тура проведут до 3 февраля 2026 года.

Онлайн-олимпиада представляет собой интерактивный формат обучения. Участникам будут предложены игровые задания, смоделированные вокруг реальных ситуаций на дороге с участием пешеходов и транспорта.