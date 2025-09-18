Участники «Школы 21» в Великом Новгороде смогут изучать ИИ в новой лаборатории

В «Школе 21» в Великом Новгороде открылась технологическая лаборатория

На базе кампуса «Школы 21» в Великом Новгороде открылась технологическая лаборатория для развития ИИ и машинного зрения, сообщает пресс-служба Сбера.

В новой лаборатории создано пространство для обучения и исследований в области ИИ, компьютерного зрения и автономизации сложных систем.

Также с помощью мощной рабочей станцией для нейросетей участники «Школы 21» смогут локально развертывать модели до 14 млрд параметров и экспериментировать с LLM, RAG, голосовыми ассистентами и агентными системами.

Кроме того, с помощью образовательного комплекса для изучения ИИ студенты смогут изучать схемотехнку, электронику, осваивать программирование, методы обработки изображений и другие направления.

В лаборатории также представлена современная бионическая платформа, открывающая доступ к глубокому изучению кинематики и динамики роботов.

В Сбере отметили, что 19 сентября 2025 года в лаборатории пройдут соревнования по машинному зрению, в ходе которых участники будут собирать и программировать беспилотные устройства, решая задачи навигации, автономного движения и восприятия.