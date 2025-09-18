На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Во Франции студенты и школьники устроили массовые акции протеста

Студенты и школьники во Франции блокируют входы в учебные заведения
Sarah Meyssonnier/Reuters

Во Франции набирают обороты студенческие протесты: старшеклассники и студенты блокируют входы в свои учебные заведения. Об этом пишет РИА Новости.

В Париже, по данным газеты Figaro, учащиеся с утра перекрыли доступ в 13 старших школ, что в некоторых случаях потребовало вмешательства правоохранительных органов. Издание отмечает, что во время блокировок зданий протестующие скандировали лозунги в поддержку Палестины и анархистские призывы. Также, по информации газеты, манифестанты заблокировали вход в один из корпусов университета Париж I.

В Лионе, как сообщает журнал Lyon Capitale, протестующие ученики заблокировали входы в восемь средних и старших школ. Журнал также пишет, что манифестанты пытались заблокировать вход в один из корпусов Лионского университета, но полиция предотвратила это.

В Бордо, по сообщению газеты Sud Ouest, ученики перекрыли входы в две старшие школы. Издание подчеркивает, что протесты учащихся в городе проходят преимущественно в мирном ключе.

Газета Figaro сообщает также о блокировках учебных заведений в других городах, таких как Марсель, Лилль, Алансон, Шамбери и Сен-Бриё. Телеканал BFMTV отмечает, что в общей сложности по стране учащиеся заблокировали входы в 75 школ.

Ранее сообщалось, что во Франции проходят более 200 акций протеста.

