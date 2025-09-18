На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России пресекли вывоз особо ценных диких животных на 50 млн рублей

В Приморье осудили попытавшегося вывезти диких животных на 50 млн рублей
Sakchai Lalit/AP

В Приморье завершился судебный процесс над иностранцем намеревавшимся незаконно вывезти из России редких диких животных, стоимость которых оценивается в 50 миллионов рублей. Как сообщили «Ленте.ру» в Следственном комитете по Приморскому краю, суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

По этому делу были осуждены четверо сообщников, а еще один участник группировки объявлен в международный розыск. Суд признал иностранца виновным в организации преступного сообщества (статья 210 УК РФ) и покушении на контрабанду (статьи 30 и 226.1 УК РФ).

Следствие установило, что в 2016 году осужденный сформировал преступную группу, состоящую из пяти выходцев из другой страны. Целью группы было приобретение стратегически важных товаров и ресурсов, а также частей и дериватов особо ценных диких животных. Деятельность группировки продолжалась с июля 2017 года по январь 2018 года. Злоумышленники планировали незаконно вывезти эти предметы из России, однако были задержаны.

В результате обысков у них были конфискованы части редких диких животных на сумму более 50 млн рублей, а также стратегически важные ресурсы на сумму, превышающую 40 тыс. рублей.

Ранее россиянам рассказали, как летать с питомцами.

