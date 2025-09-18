На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Религиовед отметил высокий уровень саммита в Астане

Религиовед Силантьев: собрания духовных лидеров укрепляют авторитет Казахстана
Илья Питалев/РИА Новости

Казахстан продолжает традицию, собирая духовных лидеров уже 22 года, и это действительно укрепляет авторитет страны, заявил российский религиовед, доктор исторических наук Роман Силантьев, комментируя выступление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на VIII Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Астане.

«Сегодня Казахстан остается одним из немногих мест, где межрелигиозный диалог продолжается. Высокий уровень саммита в этом году подтвердил приезд в Астану Святейшего Патриарха Кирилла, который, как известно, далеко не каждое мероприятие посещает лично», — сказал он.

Также Силантьев поблагодарил президента Казахстана, который предостерег от попыток ограничить языки проживающих в стране народов.

Кроме того, директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев отметил, что инициативы Токаева разумны и верны.

«Для обычного человека религия несет моральный идеал, с которым он себя сравнивает, поэтому влияние религий велико. Однако использовать этот потенциал религий очень непросто», — сказал он.

Также Журавлев заявил, что Токаев серьезно относится к недопустимости какой-либо дискриминации русского языка в Казахстане.

