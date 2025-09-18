На Сахалине трехлетняя девочка ушла из детского сада и бродила по дороге между машинами

В Южно-Сахалинске трехлетняя девочка ушла из детского сада и час ходила по улице

В Южно-Сахалинске очевидцы рассказали о трехлетней девочке, которую нашли одну на улице. Оказалось, что ребенок ушла из детского сада. Об этом сообщает «АСТВ.ру» со ссылкой на очевидицу.

По словам женщины, 17 сентября на перекрестке улиц Долинской и Крайней, она вместе с коллегой увидела девочку, которая ходила между машинами и искала маму. Женщины отвели ребенка в ближайший двор в надежде, что его кто-то узнает, но найти ее родственников не удалось.

«Вместе мы зашли в продуктовый магазин. Но ребёнка никто не узнал. Позвонили в полицию и собрались ехать в отделение (к тому времени прошло уже около часа), и тут подошла женщина, представилась бабушкой, назвала имена родителей и забрала девочку», — поделилась собеседница СМИ.

Сахалинка отметила, что «бабушка» показалась им подозрительной, поэтому они решили проверить, куда она поведет ребенка. В итоге женщина завела девочку в детский сад. Женщина предполагает, что ребенка забрала работница частного детского сада, из которого девочка ушла. По оценкам сахалинки, ребенок находилась без присмотра взрослых более часа.

В пресс-службе областной прокуратуры заявили, что проводят проверку опубликованной информации.

Ранее в Челябинске четверо детей прошли мимо охраны и воспитателей сбежали из детского сада.