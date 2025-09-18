В сети спорят из-за цвета платья супруги Трампа

Цвет платья Мелании Трамп на ужине в Виндзорском дворце вызвал споры в Сети. Об этом пишет газета Independent.

Так, оттенок наряда на нескольких снимках отличался.

«Многие отметили, что сочетание платья и пояса Мелании, разработанное Каролиной Эррерой, с одних ракурсов выглядит ярким, а с других — более приглушенным. На одной из фотографий платье Мелании выглядит ярко-желтым, а пояс — нежно-сиреневым», — сказано в материале.

Из статьи следует, что наряд первой леди США выполнен в оттенке сливочного масла в сочетании с фиолетовым поясом.

Причиной путаницы стала фотосъемка со вспышкой, а также корректировка насыщенности цвета.

Супруга короля Великобритании Карла III Камилла и Мелания Трамп появились на государственном банкете в нарядах синего и желтого цветов. Как писали СМИ, во время мероприятия король затронул темы торговли, Украины и защиты окружающей среды.

Позже комментаторы в Сети раскритиковали Меланию Трамп за выбор одежды для мероприятия.

Ранее Трамп посмеялся над шуткой короля Карла III про меч.