На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В сети спорят из-за цвета платья супруги Трампа

Independent: цвет платья Мелании Трамп спровоцировал споры в интернете
true
true
true
close
Aaron Chown/Pool/Reuters

Цвет платья Мелании Трамп на ужине в Виндзорском дворце вызвал споры в Сети. Об этом пишет газета Independent.

Так, оттенок наряда на нескольких снимках отличался.

«Многие отметили, что сочетание платья и пояса Мелании, разработанное Каролиной Эррерой, с одних ракурсов выглядит ярким, а с других — более приглушенным. На одной из фотографий платье Мелании выглядит ярко-желтым, а пояс — нежно-сиреневым», — сказано в материале.

Из статьи следует, что наряд первой леди США выполнен в оттенке сливочного масла в сочетании с фиолетовым поясом.

Причиной путаницы стала фотосъемка со вспышкой, а также корректировка насыщенности цвета.

Супруга короля Великобритании Карла III Камилла и Мелания Трамп появились на государственном банкете в нарядах синего и желтого цветов. Как писали СМИ, во время мероприятия король затронул темы торговли, Украины и защиты окружающей среды.

Позже комментаторы в Сети раскритиковали Меланию Трамп за выбор одежды для мероприятия.

Ранее Трамп посмеялся над шуткой короля Карла III про меч.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами