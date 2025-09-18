На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россияне не хотят возвращаться в 90-е

Rambler&Co: большинство россиян назвали 90-е трудным временем
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА Новости

Большинство жителей России считают 90-е трудным и противоречивым временем, 78% участников опроса заявили, что возвращаться в данный период не стоит. Об этом на основе опроса сообщил медиахолдинг Rambler&Co.

Главными ассоциациями россиян с 90-ми стали дефицит и бедность (41%) и криминал (40%). Две трети респондентов (67%) признались, что скучать по этому времени не приходится.

Также участники опроса отметили, что в 90-е остро ощущались отсутствие уверенности в завтрашнем дне (35%), порядка и закона (32%), стабильности и безопасности (17%), а также дефицит денег и работы (16%).

Отвечая на вопрос о том, кто преуспевал в 90-е больше других, респонденты указали на представителей криминальной среды (58%). 30% выделили политиков и чиновников, 7% — предпринимателей и только 5% — «обычных людей, сумевших подстроиться». Для 25% опрошенных 90-е — прошлое, не вызывающее никаких эмоций.

Для большинства респондентов образ «лихих 90-х» — вынужденный способ выживания, об этом заявили 68% участников опроса. 17% считают эпоху символом беспринципной жестокости.

Самыми узнаваемыми атрибутами 90-х названы рынки и челноки (60%), на втором месте — малиновые пиджаки и золото (24%), далее — кассетники и VHS (10%), а также жвачка Turbo и приставка Dendy (6%).

Отмечается, что исследование проводилось совместно с Okko и было приурочено к выходу второй главы криминальной саги Юрия Быкова «Лихие».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами