Россияне не хотят возвращаться в 90-е

Большинство жителей России считают 90-е трудным и противоречивым временем, 78% участников опроса заявили, что возвращаться в данный период не стоит. Об этом на основе опроса сообщил медиахолдинг Rambler&Co.

Главными ассоциациями россиян с 90-ми стали дефицит и бедность (41%) и криминал (40%). Две трети респондентов (67%) признались, что скучать по этому времени не приходится.

Также участники опроса отметили, что в 90-е остро ощущались отсутствие уверенности в завтрашнем дне (35%), порядка и закона (32%), стабильности и безопасности (17%), а также дефицит денег и работы (16%).

Отвечая на вопрос о том, кто преуспевал в 90-е больше других, респонденты указали на представителей криминальной среды (58%). 30% выделили политиков и чиновников, 7% — предпринимателей и только 5% — «обычных людей, сумевших подстроиться». Для 25% опрошенных 90-е — прошлое, не вызывающее никаких эмоций.

Для большинства респондентов образ «лихих 90-х» — вынужденный способ выживания, об этом заявили 68% участников опроса. 17% считают эпоху символом беспринципной жестокости.

Самыми узнаваемыми атрибутами 90-х названы рынки и челноки (60%), на втором месте — малиновые пиджаки и золото (24%), далее — кассетники и VHS (10%), а также жвачка Turbo и приставка Dendy (6%).

Отмечается, что исследование проводилось совместно с Okko и было приурочено к выходу второй главы криминальной саги Юрия Быкова «Лихие».