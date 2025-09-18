На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Абоненты «МегаФона» смогут объединить родных со всей России в одну группу

В «МегаСемье» появилась возможность добавить близких из любых регионов России
Shutterstock

Абоненты «МегаФона» смогут включать в «МегаСемью» родных и близких из любых регионов России, сообщает пресс-служба мобильного оператора.

Для включения близких из любых регионов России абонент «МегаФона» должен добавить родственника в мобильном приложении.

«Объединение в одном тарифе близких людей из разных регионов — это не только реализация сложного технического решения, но и стирание географических границ для наших клиентов», — отметил коммерческий директор «МегаФона» Дмитрий Рудских.

Он добавил, что «МегаСемья» поможет оптимизировать затраты на связь внутри группы, даже если ее члены живут на разных концах России.

«Мы убеждены, что такое решение поможет нашим клиентам стать еще ближе», — сказал он.

В пресс-службе мобильного оператора отметили, что с начала 2025 года количество пользователей, которые активно делятся своим тарифом, выросло почти на 25%.

Наиболее активный возраст создания «МегаСемьи», по данным аналитиков «МегаФона», пришелся на 35-44 года.

Напомним, «МегаФон» запустил услугу «МегаСемья» в апреле 2023 года. Участники группы могут пользоваться общими пакетами интернета, минут и СМС. Ранее в «МегаСемью» можно было добавить участников только из своего региона или соседних областей.

