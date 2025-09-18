На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Роснефть» провела на TNF Кубок по аддитивным технологиям

В Тюмени прошли соревнования по реверс-инжинирингу
true
true
true
close
Пресс-служба «Роснефти»

Уфимский научный институт «Роснефти» совместно с «РН-Уватнефтегаз» и «РН-Технологии» организовал Кубок по аддитивным технологиям и реверс-инжинирингу. Финал соревнований прошел в Тюмени на площадке промышленно-энергетического форума TNF, сообщили в компании.

В конкурсе приняли участие студенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Тюмени и Ярославля, отобранные по итогам заочного этапа. На старте за победу боролись более 100 участников из 41 вуза и 17 городов.

За два дня финалисты выполнили полный цикл создания рабочего колеса центробежного насоса — одной из наиболее сложных деталей нефтегазового оборудования. При этом участники должны были применить технологии 3D-сканирования, цифрового проектирования и печати. Жюри оценивало изделия по прочности, точности и соответствию техническим требованиям.

По итогам соревнований первое место заняла Екатерина Бесчастнова из Санкт-Петербурга, получившая приз в 250 тыс. рублей. Второе место и 150 тыс. рублей присуждены Абдурахиму Абускаеву из Тюмени, третье место и 100 тыс. рублей — Александру Грачеву из Уфы.

В «Роснефти» отметили, что развитие аддитивных технологий и реверс-инжиниринга связано с современными вызовами в нефтегазовой отрасли, где требуется собственное производство деталей для ремонта оборудования. Подобные соревнования, по оценке компании, способствуют подготовке будущих специалистов.

Кубок прошел в рамках ИТ-Марафона «Роснефти», который проводится седьмой год подряд. До конца 2025 года в его программе также запланированы студенческий хакатон, Лига геонавигации и Академический турнир.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами