«Роснефть» провела на TNF Кубок по аддитивным технологиям

Уфимский научный институт «Роснефти» совместно с «РН-Уватнефтегаз» и «РН-Технологии» организовал Кубок по аддитивным технологиям и реверс-инжинирингу. Финал соревнований прошел в Тюмени на площадке промышленно-энергетического форума TNF, сообщили в компании.

В конкурсе приняли участие студенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Тюмени и Ярославля, отобранные по итогам заочного этапа. На старте за победу боролись более 100 участников из 41 вуза и 17 городов.

За два дня финалисты выполнили полный цикл создания рабочего колеса центробежного насоса — одной из наиболее сложных деталей нефтегазового оборудования. При этом участники должны были применить технологии 3D-сканирования, цифрового проектирования и печати. Жюри оценивало изделия по прочности, точности и соответствию техническим требованиям.

По итогам соревнований первое место заняла Екатерина Бесчастнова из Санкт-Петербурга, получившая приз в 250 тыс. рублей. Второе место и 150 тыс. рублей присуждены Абдурахиму Абускаеву из Тюмени, третье место и 100 тыс. рублей — Александру Грачеву из Уфы.

В «Роснефти» отметили, что развитие аддитивных технологий и реверс-инжиниринга связано с современными вызовами в нефтегазовой отрасли, где требуется собственное производство деталей для ремонта оборудования. Подобные соревнования, по оценке компании, способствуют подготовке будущих специалистов.

Кубок прошел в рамках ИТ-Марафона «Роснефти», который проводится седьмой год подряд. До конца 2025 года в его программе также запланированы студенческий хакатон, Лига геонавигации и Академический турнир.