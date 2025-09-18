На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Большинство россиян в возрасте от 12 до 35 лет интересуются ИТ-стартапами

Ведяхин: интерес молодежи к ИТ-предпринимательству продолжает расти
dotshock/Shutterstock/FOTODOM

Интерес к ИТ-предпринимательству среди молодежи продолжает расти, заявил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

Как показал социологический опрос медиа СберБизнес Live, 76% россиян в возрасте до 35 лет заявили об интересе к технологическому предпринимательству. Самый активный интерес, по данным опроса, проявляется у молодых людей 18–24 лет (38%).

«ИТ-стартапы позволяют быстро погрузиться в индустрию и начать строить карьеру уже во время учебы. Например, школьный и студенческий акселераторы Сбера помогают участникам превращать идеи в бизнес, находить наставников, выводить продукты на рынок и получать доступ к инвесторам», — рассказал Ведяхин.

Он добавил, что молодежь активно интересуется площадками для самореализации.

«Одной из таких площадок станет Moscow Startup Summit, который мы проведем вместе с правительством Москвы. На нем молодые предприниматели смогут заявить о себе, расширить сеть контактов и укрепить связи на технологическом рынке», — отметил Ведяхин.

Также опрос показал, что 48% молодежи узнают об акселераторах из соцсетей и чатов в мессенджерах, 46% — на официальных сайтах акселераторов, а 44% — в школах и вузах.

Главный мотив для участия в акселераторах — обучение (51%). Также для 42% интересна возможность запустить реальный бизнес, 41% — финансирование проекта, 32% — тестирование бизнес-идеи, а 31% — поиск команды.

Опрос проходил онлайн среди мужчин и женщин 12–35 лет, которые живут в городах России с населением свыше 100 тыс. человек. Всего в опросе приняли участие около 500 человек.

