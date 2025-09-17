На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Было прилично крови»: в Челябинске женщина попала в больницу, упав в автобусе

В Челябинске возбудили дело после падения пенсионерки в автобусе
Telegram-канал Челябинск с огоньком

В Челябинске 86-летней женщине понадобилась помощь медиков после того, как она упала в автобусе. Об этом сообщает 74.ru.

Инцидент произошел на пересечении улиц Чичерина и 250-летия Челябинска. Как рассказала очевидица, пожилая женщина зашла в автобус и пыталась оплатить проезд, но в какой-то момент водитель резко тронулся.

«Женщину отбросило назад, и она очень плохо упала в середине машины, где «гармошка». Там на полу было прилично крови», – рассказала девушка.

На помощь челябинке пришла кондуктор. Она подняла пострадавшую, и, заметив кровь, попросила водителя остановиться. После этого кто-то из очевидцев вызвал медиков. В результате женщину госпитализировали.

На ситуацию обратили внимание сотрудники управления СК РФ по региону. Специалисты ведомства возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

На данный момент сотрудники СК проводят все необходимые мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее в Сочи жесткая драка пассажиров автобуса попала на видео.

