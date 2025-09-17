На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Родители 17 дней кормили новорожденную дочь грибами и попали под суд

NL Times: в Нидерландах будут судить родителей, кормивших новорожденного грибами
true
true
true
close
Shutterstock

В Нидерландах прокуратура потребовала шесть лет тюрьмы для пары из Хельвуарта, которая 17 дня кормила свою новорожденную дочь грибами, пишет NL Times.

Родители сами вызвали скорую помощь, когда младенец перестал дышать. Медики нашли ребенка синим и без сознания, помочь девочке уже было невозможно. Отец был в шоке, а мать выглядела настолько истощенной, что доктора сначала подумали, что вызов был сделан ради нее.

Следствие установило, что родители кормили младенца грибами, соевым порошком и деминерализованной водой — смесью, абсолютно непригодной для новорожденного. Грудное молоко у матери почти не вырабатывалось, а полноценного детского питания в доме не было. В холодильнике обнаружили лишь контейнеры с надписью «трюфель».

Выяснилось также, что ранее женщина родила другого ребенка с сильным отставанием в развитии, и его сразу поместили в приемную семью. Эксперты отмечают, что оба родителя страдают психическими расстройствами. На суде пара утверждала, что не хотела причинить вреда ребенку.

«Теперь мы понимаем, что человеку нужно больше, чем грибы, например, белки», — прокомментировала женщина.

Сообщается, что суд по этому делу состоится 7 октября 2025 года.

Ранее эксперт объяснил, как долго хранятся консервированные грибы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами