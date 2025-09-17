Родители 17 дней кормили новорожденную дочь грибами и попали под суд

В Нидерландах прокуратура потребовала шесть лет тюрьмы для пары из Хельвуарта, которая 17 дня кормила свою новорожденную дочь грибами, пишет NL Times.

Родители сами вызвали скорую помощь, когда младенец перестал дышать. Медики нашли ребенка синим и без сознания, помочь девочке уже было невозможно. Отец был в шоке, а мать выглядела настолько истощенной, что доктора сначала подумали, что вызов был сделан ради нее.

Следствие установило, что родители кормили младенца грибами, соевым порошком и деминерализованной водой — смесью, абсолютно непригодной для новорожденного. Грудное молоко у матери почти не вырабатывалось, а полноценного детского питания в доме не было. В холодильнике обнаружили лишь контейнеры с надписью «трюфель».

Выяснилось также, что ранее женщина родила другого ребенка с сильным отставанием в развитии, и его сразу поместили в приемную семью. Эксперты отмечают, что оба родителя страдают психическими расстройствами. На суде пара утверждала, что не хотела причинить вреда ребенку.

«Теперь мы понимаем, что человеку нужно больше, чем грибы, например, белки», — прокомментировала женщина.

Сообщается, что суд по этому делу состоится 7 октября 2025 года.

