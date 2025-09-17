В Москве стартовал первый Всероссийский форум ответственного отношения к животным

В Москве в рамках Всероссийского форума ответственного отношения к животным все участники сектора, занимающиеся вопросами зоозащиты, впервые объединились на одной площадке. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Отмечается, что площадки форума посетили свыше 600 человек, модераторами и спикерами выступили 70 экспертов из разных точек страны: от сотрудников федеральных министерств и ведомств до представителей ветслужб и крупных корпораций, экологов, специалистов сферы медиа и зоозащитников.

Сообщается, что событие прошло в рамках проекта ««Мокрый нос» — создание центра обучения, поддержки и развития региональных организаций по защите животных», получившего поддержку Фонда президентских грантов в размере 10 млн рублей.

«На форуме все участники сектора смогли лично пообщаться друг с другом и выстроить конструктивный диалог, направленный на поиск эффективных решений и выработку совместных механизмов по формированию ответственного отношения к животным», — рассказывает президент благотворительного фонда Вера Митина.

По ее мнению, сейчас все части данного аппарата работают отдельно друг от друга. Одна из главных задач фонда — консолидировать их и обеспечить продуктивное сотрудничество. При этом команда стремится организовать системную помощь не только домашним, но и диким и сельскохозяйственным животным.

В рамках форума по каждому из направлений прошли отдельные встречи – в общей сложности 14 сессий. Их дополнили презентация концепции деятельности Всероссийской ассоциации приютов и организаций по защите животных, а также знакомство с инновационным архитектурным проектом приютов для животных нового поколения.

Помимо этого, на форуме прошло вручение первой Всероссийской премии в сфере зоозащиты и экологии. По словам организаторов, на нее было подано свыше 400 заявок в семи номинациях. В каждой экспертное жюри отметило по два номинанта. Их практики лягут в основу книги, которая будет издана по итогам мероприятия.