На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве стартовал первый Всероссийский форум ответственного отношения к животным

В Москве вручили первую Всероссийскую премию в сфере зоозащиты и экологии
true
true
true
close
Shutterstock/Khamidulin Sergey

В Москве в рамках Всероссийского форума ответственного отношения к животным все участники сектора, занимающиеся вопросами зоозащиты, впервые объединились на одной площадке. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Отмечается, что площадки форума посетили свыше 600 человек, модераторами и спикерами выступили 70 экспертов из разных точек страны: от сотрудников федеральных министерств и ведомств до представителей ветслужб и крупных корпораций, экологов, специалистов сферы медиа и зоозащитников.

Сообщается, что событие прошло в рамках проекта ««Мокрый нос» — создание центра обучения, поддержки и развития региональных организаций по защите животных», получившего поддержку Фонда президентских грантов в размере 10 млн рублей.

«На форуме все участники сектора смогли лично пообщаться друг с другом и выстроить конструктивный диалог, направленный на поиск эффективных решений и выработку совместных механизмов по формированию ответственного отношения к животным», — рассказывает президент благотворительного фонда Вера Митина.

По ее мнению, сейчас все части данного аппарата работают отдельно друг от друга. Одна из главных задач фонда — консолидировать их и обеспечить продуктивное сотрудничество. При этом команда стремится организовать системную помощь не только домашним, но и диким и сельскохозяйственным животным.

В рамках форума по каждому из направлений прошли отдельные встречи – в общей сложности 14 сессий. Их дополнили презентация концепции деятельности Всероссийской ассоциации приютов и организаций по защите животных, а также знакомство с инновационным архитектурным проектом приютов для животных нового поколения.

Помимо этого, на форуме прошло вручение первой Всероссийской премии в сфере зоозащиты и экологии. По словам организаторов, на нее было подано свыше 400 заявок в семи номинациях. В каждой экспертное жюри отметило по два номинанта. Их практики лягут в основу книги, которая будет издана по итогам мероприятия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами