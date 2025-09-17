На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперты GFCN назвали главную дилемму фактчекинга на форуме БРИКС

Эксперт GFCN Геррейро: журналистика и фактчекинг должны остаться критическими
Искусственный интеллект неспособен сравняться по уровню мышления с человеком, грамотные журналисты должны использовать это для того, чтобы вывести свою работу на новый уровень. Об этом заявил на проходящем в Москве Форуме о будущем городов БРИКС кандидат наук в области международного права, эксперт Международной ассоциации по фактчекингу GFCN из Португалии Александр Геррейро.

Уточняется, что специалисты GFCN в ходе сессии «Выращено в лаборатории. Новая эра медиапроизводства», модератором которой выступил эксперт ассоциации Тимофей Ви, вместе с журналистами и фактчекерами обсудили тренды и угрозы изменения в мировом медиаландшафте, связанные с внедрением генеративного ИИ и его влиянием на то, как аудитория стала воспринимать новости.

Отмечается, что медиакомпании все активнее используют ИИ для создания персонализированного и увлекательного контента. Однако за стремительным ростом популярности таких форматов скрывается дилемма: вместе с восхищением технологиями аудитория начинает испытывать и настороженность.

Потребители медиа стали больше ценить «человеческое» участие и прозрачность, что создало новый вызов для индустрии — необходимость балансировать между инновациями и сохранением доверия, которое невозможно без качественного фактчекинга.

«Журналистика и фактчекинг должны оставаться критическими и базироваться на том, чтобы искать ответы на вопросы. Именно умение задавать вопросы – это то, на что ИИ не способен без человека», — отметил Геррейро.

Аналитик в области геополитики, президент «Института 1717» Эммануэль Леруа представил GFCN на сессии «Правда 2.0. Как выжить в эпоху фейков, ботов и цифрового колдовства». Эксперт объяснил важность создания суверенных ИИ-систем, которые будут не просто способствовать сохранению рабочих мест и укреплению информационной безопасности на уровне государств, но и учитывать в своем обучении, а затем и в работе культурные ценности каждого отдельного народа.

Мир БРИКС и все государства, желающие к нему присоединиться, должны создать свои суверенные ИИ, считает Леруа.

