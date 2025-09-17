На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Банкротные торги стали популярнее среди россиян

Объем сделок на банкротных торгах в России вырос на 8% в 2025 году
true
true
true
close
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Россияне все чаще прибегают к покупке и продаже имущества на банкротных торгах. Об этом сообщил начальник Управления принудительного взыскания и банкротства Сбера Евгений Акимов на форуме АБК «Лидеры цифрового развития».

Согласно данным аналитиков маркетплейса бизнес-активов и залогового имущества Сбербанка «Portal DA», объем сделок за восемь месяцев 2025 года составил 8,66 млрд рублей, что на 8% превышает показатель аналогичного периода 2024 года (8 млрд рублей). Средний чек увеличился на 9% и достиг 32,7 млн рублей.

«Общий объем сделок на Portal DA и средний чек по активам ощутимо выросли. Это показывает, что инвесторам выгодно приобретать имущество на торгах. Уверен, что тенденция роста банкротных сделок сохранится», — отметил Акимов.

По его словам, количество активов и сервисов на площадке будет расширено. Он отметил, что на платформе можно найти объекты не только в рамках банкротства.

«Например, не так давно на платформе появились 4 тыс. единиц коммерческого автотранспорта в отличном состоянии, включая тяжелые грузовики. Их можно приобрести и в повторный лизинг», — добавил он.

В компании уточнили, что наибольшим спросом в 2025 году пользовалась коммерческая недвижимость: общая сумма сделок в этой категории превысила 3,6 млрд рублей. Жилая недвижимость также вызвала интерес: физические и юридические лица заключили сделок на 0,9 млрд рублей.

При этом отмечается, что 63% сделок прошли с одним или двумя покупателями. В торгах по жилой недвижимости на «Portal DA» в среднем участвовали три человека. Лидером по среднему числу участников стала категория «Спецтехника», где в торгах принимали участие шесть человек.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами