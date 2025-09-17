На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Это же белок»: сотрудница больницы посоветовала пациентке не брезговать кашей с личинкой

В Астане несовершеннолетней пациентке больницы подали кашу с личинкой
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

В Астане (Казахстан) девочке, которая лечится в инфекционной больнице, во время ужина досталась каша с червем. Об этом сообщает NUR.kz со ссылкой на соседку девочки.

«Как я поняла, для них это уже норма. Я сказала заведующей пищевого блока, что после этого червя мы не стали есть эту кашу. Она смеется и говорит: «Девочки, кушайте, это же белок!», — рассказала собеседница издания.

Заведующая отделением городской больницы Акбота Абишбаева заявила, что не видит в ситуации ничего страшного.

«Это же ведь предмет в вареной каше. Если так предположить, то и дома такое случиться может. Бывает же иногда, может и камушек попасть», — прокомментировала случившееся.

После общественного резонанса больница направила претензию поставщику крупы.

Ранее в Кировской области школьников накормили в столовой гарниром с личинками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами