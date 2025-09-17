«Это же белок»: сотрудница больницы посоветовала пациентке не брезговать кашей с личинкой

В Астане (Казахстан) девочке, которая лечится в инфекционной больнице, во время ужина досталась каша с червем. Об этом сообщает NUR.kz со ссылкой на соседку девочки.

«Как я поняла, для них это уже норма. Я сказала заведующей пищевого блока, что после этого червя мы не стали есть эту кашу. Она смеется и говорит: «Девочки, кушайте, это же белок!», — рассказала собеседница издания.

Заведующая отделением городской больницы Акбота Абишбаева заявила, что не видит в ситуации ничего страшного.

«Это же ведь предмет в вареной каше. Если так предположить, то и дома такое случиться может. Бывает же иногда, может и камушек попасть», — прокомментировала случившееся.

После общественного резонанса больница направила претензию поставщику крупы.

Ранее в Кировской области школьников накормили в столовой гарниром с личинками.