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В Японии политику стали угрожать расправой за предложение обеспечить туалеты прокладками

Депутат из Японии получила тысячи угроз, предложив обеспечить туалеты прокладками
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В Японии женщине-политику стали угрожать расправой после того, как она предложила оставлять бесплатные гигиенические средства в туалетах. Об этом сообщает Sky News.

В конце марта 27-летняя Аяка Есида, которая является членом префектурного собрания в Миэ от Японской коммунистической партии, сделала публикацию в своем аккаунте в соцсети Х. Девушка указала, что у нее внезапно «начались месячные, и это стало проблемой».

Есида объяснила, что не обнаружила гигиенических средств в туалете в здании мэрии в городе Цу. Даже в 27 лет это случается, добавила она и заявила, что хочет, чтобы прокладки «были доступны везде, как туалетная бумага».

После этого ее засыпали тысячами одинаковых сообщений, отправленных с одного адреса, в которых автор угрожал депутатке расправой.

«Я испугалась», — призналась Есида.

Японка заявила, что уже обратилась за помощью в местную полицию, и правоохранители уже начали расследование.

Ранее в Австралии предложили ввести «менструальные отпуска» для женщин.

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