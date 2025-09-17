На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Avito опровергли сообщения о сбое

Сервис Avito прокомментировал сообщения о сбое в работе
true
true
true
close
Пресс-служба «Авито»

Россияне пожаловались на сбои в работе Avito, насчитывалось свыше 1,5 тысячи жалоб. В пресс-службе сервиса сообщили, что в настоящее время ресурс работает в штатном режиме.

В Avito подтвердили, что наблюдалась «проблема дохождения трафика» до сервисов, вследствие чего часть пользователей могли видеть краткосрочную ошибку.

«Ежедневная аудитория Авито 26 млн пользователей. Ошибка могла затронуть не более 0,0001% из них. Сейчас все работает в штатном режиме», — заключили в пресс-службе.

До этого россияне пожаловались на сбои в работе мессенджера Telegram — за час было зафиксировано более 1,2 тысячи обращений. Больше всего жалоб поступало из Санкт-Петербурга, Москвы, Ямало-Ненецкого автономного округа, а также Московской и Волгоградской областей.

Около половины пользователей отмечали неполадки в мобильном приложении, почти треть — сбои с уведомлениями. Также поступали сообщения о проблемах при использовании мессенджера через браузер.

Ранее российские школьники попытались сорвать начало учебного года DDoS-атаками.

