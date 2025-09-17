На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Гостям финала Чемпионата высоких технологий предложили гигачай и гигакофе

В Великом Новгороде открыто пространство GenAI-технологий от Сбера
Depositphotos

Все участники и гости финала Чемпионата высоких технологий для старшеклассников, студентов и молодых специалистов в Великом Новгороде могут попробовать чай и кофе по рецептам, придуманным нейросетевой моделью GigaChat. Об этом сообщила пресс-служба Сбера.

В банке сообщили, что Сбер открыл на финале мероприятия пространство технологий генеративного искусственного интеллекта (GenAI), показывающее, как инновационные инструменты становятся частью повседневной жизни. В нем предусмотрена зона с планшетами для работы и нетворкинга, а также доступны фирменные напитки: гигакофе и гигачай, придуманные ИИ.

Кроме того, волонтеры «Школы 21» расскажут гостям локации об образовательных программах школы. Также все желающие смогут получить банковские карты с уникальным дизайном.

На стенде банка также представлен AI-помощник по здоровью — личный медицинский консультант в мобильном приложении «СберЗдоровья».

