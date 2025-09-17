Российские врачи спасли женщину с внутрибрюшным кровотечением, потерявшую три литра крови

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кузбассе врачи спасли женщину, потерявшую три литра крови
Врачи Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи им. М. А. Подгорбунского спасли женщину в критическом состоянии из-за сильной кровопотери. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

По словам медиков, женщину привезли на скорой в тяжелом состоянии. К моменту госпитализации из-за внутрибрюшного кровотечения она потеряла три литра крови.

«Бригада скорой помощи быстро и точно поставила диагноз, и уже на этапе транспортировки в больницу была начата интенсивная терапия. Информация о пациентке была передана в стационар БСМП заранее — и это сыграло ключевую роль. Персонал приемного отделения был готов к приему, врачи и медсестры действовали быстро и слаженно», — рассказали в медучреждении.

В пресс-службе подчеркнули, что спасти пациентку удалось благодаря командной работе коллег. В больнице женщине провели операцию, после чего угроза ее жизни ушла.

Ранее в Хабаровском крае врачи спасли беременную с расслоением аорты и ее ребенка.

