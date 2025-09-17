Фигуристка Роднина: в России нужно менять закон о школьных спортивных лигах

В России необходимо менять закон о школьных спортивных лигах, заявила фигуристка, олимпийская чемпионка, чемпионка мира, депутат Государственной Думы V-VII созывов от партии «Единая Россия» Ирина Роднина в рамках подкаста «Переговорка», сообщает Telegram-канал «Единая Россия. Официально».

Она привела в пример закон о студенческих спортивных лигах.

«В России 800 университетов, поэтому у них может быть одна футбольная или баскетбольная лига. Но школ в России 40 тыс. Поэтому нужны лиги по видам спорта на территории каждого региона», — сказала она.

Роднина отметила, что в свое время был принят закон о школьных спортивных лигах, потом его дорабатывали, но результата нет.

«Для детей в спорте очень важна ступенчатость. Лиги нужны для того, чтобы была построена система соревнований. Все команды регистрируются, делается график игр. Школьный спорт – это командные виды спорта», — сказала она.

По словам ведущего подкаста Евгения Ревенко, осенью «Единая Россия» подготовит закон о школьных спортивных лигах.