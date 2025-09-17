На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Единая Россия» подготовит закон о школьных спортивных лигах

Фигуристка Роднина: в России нужно менять закон о школьных спортивных лигах
true
true
true
close
Алексей Майшев/РИА Новости

В России необходимо менять закон о школьных спортивных лигах, заявила фигуристка, олимпийская чемпионка, чемпионка мира, депутат Государственной Думы V-VII созывов от партии «Единая Россия» Ирина Роднина в рамках подкаста «Переговорка», сообщает Telegram-канал «Единая Россия. Официально».

Она привела в пример закон о студенческих спортивных лигах.

«В России 800 университетов, поэтому у них может быть одна футбольная или баскетбольная лига. Но школ в России 40 тыс. Поэтому нужны лиги по видам спорта на территории каждого региона», — сказала она.

Роднина отметила, что в свое время был принят закон о школьных спортивных лигах, потом его дорабатывали, но результата нет.

«Для детей в спорте очень важна ступенчатость. Лиги нужны для того, чтобы была построена система соревнований. Все команды регистрируются, делается график игр. Школьный спорт – это командные виды спорта», — сказала она.

По словам ведущего подкаста Евгения Ревенко, осенью «Единая Россия» подготовит закон о школьных спортивных лигах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами