Женщина лечила опоясывающий лишай народными средствами и попала в реанимацию

The Thaiger: в Таиланде женщина попала в реанимацию, пытаясь вылечить опоясывающий лишай
Shutterstock/FOTODOM

В Таиланде женщина попала в реанимацию после того, как народное лечение опоясывающего лишая привело к опасной инфекции крови, пишет The Thaiger.

Тайка рассказала, что симптомы болезни начались с появления волдырей на шее и за ушами. Сначала она пробовала лечиться самостоятельно, используя безрецептурные препараты, но когда облегчения не наступило, последовала совету подруги и обратилась к народному целителю.

Лечение включало жевание специальных листьев под произнесение заклинаний и распыление особой смеси на волдыри. Вскоре у женщины поднялась высокая температура, а болезнь распространились по телу. Через неделю ее состояние ухудшилось до такой степени, что ноги стали опухшими и красными, и она не могла самостоятельно передвигаться. После вызова экстренной помощи женщина была доставлена в больницу, где врачи диагностировали у нее тяжелую септическую инфекцию.

Пациентка была помещена в отделение реанимации, ей назначили внутривенные противовирусные и антибактериальные препараты. Через неделю температура спала, а язвы начали подсыхать и покрываться струпьями. Женщина подчеркнула, что этот случай стал «дорогим уроком», и призвала людей при появлении симптомов опоясывающего лишая обращаться за медицинской помощью, а не полагаться на недоказанные народные методы.

Ранее девочка попала в больницу из-за бабушки, лечившей ее кашель с помощью монеты.

