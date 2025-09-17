На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России запущена программа подготовки управленцев для гольф-индустрии

В Финансовом университете стартовала первая в России программа EMBA для сферы гольф-бизнеса
true
true
true
close
Depositphotos

Гольф обладает значительным потенциалом для реализации ключевых задач государственной политики России в области формирования здорового образа жизни граждан, развития спорта среди детей и молодежи, а также укрепления позиций страны на международной арене. Об этом заявил на открытии первой в РФ программы Executive MBA «Управление и экономика в гольф-индустрии» в Финансовом университете первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.

Cообщается, что программа «Управление и экономика в гольф-индустрии» ориентирована на подготовку топ-менеджеров и управленцев в сфере гольф-бизнеса. Она реализуется Высшей школой предпринимательства на факультете экономики и бизнеса университета при участии Ассоциации гольфа России.

«Как один из самых массовых видов спорта в мире, гольф способствует развитию социальных связей. Запуск программы Финансового университета будет способствовать увеличению числа высококвалифицированных специалистов в этой динамичной и конкурентоспособной отрасли, отвечая стратегическим целям развития отечественного спорта», — отметил Жуков.

В свою очередь, ректор университета Станислав Прокофьев отметил, что в вузе гольф давно вышел за рамки спортивной дисциплины, став неотъемлемой частью его культуры. «Данная программа — наш стратегический ответ на запрос времени. Россия формирует собственный кадровый резерв, и мы создаем не просто бизнес-образование, а уникальную платформу для подготовки будущих лидеров гольф-сектора», — подчеркнул он.

Обучение по программе уже стартовало, на данный момент его проходят 15 слушателей. В течение семи месяцев будущие управленцы гольф-индустрии будут посещать лекции, мастер-классы, стажировки в ведущих гольф-клубах России и участвовать в спортивном треке. Также программа включает модули по стратегическому управлению, экономике, маркетингу, девелопменту гольф-полей, HR и клиентскому сервису.

Обучение проводят топ-менеджеры российских гольф-клубов, ведущие эксперты сферы российского и зарубежного гольфа, представители Ассоциации гольфа России и руководители структур государственного управления.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами