В России запущена программа подготовки управленцев для гольф-индустрии

Гольф обладает значительным потенциалом для реализации ключевых задач государственной политики России в области формирования здорового образа жизни граждан, развития спорта среди детей и молодежи, а также укрепления позиций страны на международной арене. Об этом заявил на открытии первой в РФ программы Executive MBA «Управление и экономика в гольф-индустрии» в Финансовом университете первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.

Cообщается, что программа «Управление и экономика в гольф-индустрии» ориентирована на подготовку топ-менеджеров и управленцев в сфере гольф-бизнеса. Она реализуется Высшей школой предпринимательства на факультете экономики и бизнеса университета при участии Ассоциации гольфа России.

«Как один из самых массовых видов спорта в мире, гольф способствует развитию социальных связей. Запуск программы Финансового университета будет способствовать увеличению числа высококвалифицированных специалистов в этой динамичной и конкурентоспособной отрасли, отвечая стратегическим целям развития отечественного спорта», — отметил Жуков.

В свою очередь, ректор университета Станислав Прокофьев отметил, что в вузе гольф давно вышел за рамки спортивной дисциплины, став неотъемлемой частью его культуры. «Данная программа — наш стратегический ответ на запрос времени. Россия формирует собственный кадровый резерв, и мы создаем не просто бизнес-образование, а уникальную платформу для подготовки будущих лидеров гольф-сектора», — подчеркнул он.

Обучение по программе уже стартовало, на данный момент его проходят 15 слушателей. В течение семи месяцев будущие управленцы гольф-индустрии будут посещать лекции, мастер-классы, стажировки в ведущих гольф-клубах России и участвовать в спортивном треке. Также программа включает модули по стратегическому управлению, экономике, маркетингу, девелопменту гольф-полей, HR и клиентскому сервису.

Обучение проводят топ-менеджеры российских гольф-клубов, ведущие эксперты сферы российского и зарубежного гольфа, представители Ассоциации гольфа России и руководители структур государственного управления.