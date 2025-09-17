На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сбер предупредил о рисках работы с фирмами-раздолжнителями

В Сбере призвали заемщиков решать долговые проблемы с банками
Pormezz/Shutterstock/FOTODOM

Осведомленность заемщиков о компаниях-раздолжнителях остается высокой, хотя и снизилась по сравнению с прошлым годом. Сейчас о таких фирмах знают 77% клиентов, следует из исследования Сбера об отношении россиян к деятельности раздолжнителей.

Директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбербанка Денис Кузнецов на форуме АБК «Лидеры цифрового развития» сообщил, что граждане все чаще сталкиваются с агрессивным продвижением услуг по списанию долгов. По его данным, каждый квартал Сбер фиксирует более 600 тыс. новых объявлений, а за 2024 год их количество выросло на треть.

Исследование показало, что отношение россиян к раздолжнителям остается неоднозначным. Положительно к таким фирмам относятся 31% опрошенных, тогда как 39% оценивают их деятельность отрицательно. При этом доля негативно настроенных граждан во втором квартале 2025 года увеличилась на 5 п. п. по сравнению с четвертым кварталом 2024 года.

«Мы давно говорим о проблеме раздолжнителей — это огромный рынок, на котором, к сожалению, преобладают недобросовестные практики. Известны случаи, когда итоговый платеж раздолжнителям в разы превышал первоначальную сумму долга», — отметил Кузнецов.

По его словам, такие компании находят клиентов, которые предпочитают не сообщать банкам о своих финансовых трудностях и готовы довериться раздолжнителям.

«Если вы столкнулись со сложной ситуацией и больше не можете погашать кредит по графику, нужно сразу же обратиться в свой банк. У Сбера есть широкий набор легальных и проверенных механизмов помощи. Диалог с банком — единственно верный путь для цивилизованного и эффективного решения долговых проблем», — посоветовал Кузнецов.

В Сбере подчеркнули, что участие медийных личностей в рекламных кампаниях раздолжнителей вызывает обеспокоенность профессиональных участников рынка услуг по урегулированию задолженности. Рынок четко делится на два сегмента: первый объединяет профессионалов, действующих в правовом поле, второй представляет сферу недобросовестных практик.

Отмечается, что на практике клиенты таких фирм сталкиваются с нарушениями обязательств. Например, раздолжнители заключают с клиентами агентский договор и целенаправленно загоняют их в процедуру банкротства, взимая за это значительные суммы. В результате итоговый платеж может в разы превышать первоначальный долг, что усугубляет финансовое положение человека.

