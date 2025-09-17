Мясников назвал самое опасное для жизни время суток

Предутренние часы являются самыми опасными для жизни человека. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия-1».

По словам Мясникова, именно в это время чаще всего происходят инфаркты.

«Любой врач знает: инфаркты в предутренние часы — это классика», — сообщил звездный доктор.

Он отметил, что самое «собачье время» — это 3–5 утра, когда происходят отеки легких и другие проблемы со здоровьем. Мясников добавил, что это наблюдение подтверждается многолетней клинической практикой.

До этого Александр Мясников заявил, что продолжительность жизни в первую очередь зависит от генетического фактора. Он отметил, что если у человека кто-то из родственников прожил до ста лет, то шансы на это повышаются в 17 раз.

В целом долгожительство, по словам врача, это многофункциональная тема, связанная с питанием, медициной, вредными привычками, но именно генетику ученые считают основой. Он добавил, что генетика на 60% влияет на продолжительность жизни.

Ранее была найдена новая причина инфаркта.